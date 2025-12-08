Muğla'da poşete koyulup çöpe atılan kedi kurtarıldı

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gürece Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri rutin çöp toplama sırasında beklenmedik bir olayla karşılaştı. Konteyneri araca boşaltan personel, içerden gelen sesler üzerine durumu kontrol etti.

AĞZI BAĞLI POŞETTEN KEDİ ÇIKTI

Görevliler, sesin kaynağını araştırdıklarında, ağzı sıkıca bağlanmış bir poşet içinde havasız kalmak üzere olan bir kedi buldu. Personel, zaman kaybetmeden poşeti açarak kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

DİKKAT SAYESİNDE ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Kurtarılan kedi, kısa süre içinde toparlanarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Belediye ekipleri, hayvanın yaşamasını sağlayan dikkatin önemine vurgu yaptı.

"İNSANLIK DIŞI BİR DURUM"

Temizlik personeli, karşılaştıkları olayın kabul edilemez olduğunu ifade ederken, belediye yetkilileri de sorumluların tespit edilmesi için sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.