Mersin’de kaza: Sürücü 30 metreden aşağı düştü

Bu akşam saatlerinde Mersin-Adana Otobanı üzerindeki Müftü Viyadüğü'nde, Gökhan Belşen'in (43) kullandığı otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı. Hasar alan araç yol kenarında durdu.

SÜRÜCÜNÜN CANSIZ BEDENİ, VİYADÜĞÜN ALTINDA BULUNDU

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler camı kırılan araçta sürücüyü bulamayınca bölgede arama yaptı. Yapılan incelemede Belşen’in cansız bedeni viyadükten yaklaşık 30 metre aşağıda bulundu.

Polis ekipleri hem viyadük üzerinde hem de sürücünün bulunduğu noktada detaylı inceleme yaptı. Belşen’in kazanın etkisiyle mi yoksa farklı bir nedenle mi aşağı düştüğünü belirlemek için soruşturma sürüyor.