İstanbul’da çocuklar arasında akılalmaz kavga Başakşehir'de onlarca çocuk arkadaşlarına sopalar ile acımasızca saldırırken o anlar kameraya yansıdı.

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İHA

Son günlerde çocuklar arasında artan şiddet olaylarının bir yenisi Başakşehir’de meydana geldi.

Olimpiyat Stadı önünde öğle saatlerinde bir araya gelen çocuklar, ilk önce sözlü tartışmaya başladı.

Ortaya alıp sopalarla dövdüler

Çocuklar arasındaki tartışmanın dozu giderek artarak kavgaya dönüştü.

Onlarca çocuk, tek başına olan arkadaşlarına saldırdı. Saldırıda sopların kullanıldığı da görüldü.

Kavgaya tanık olan vatandaşların şaşkınlıklarını gizleyemediği o anlar, telefon kamerası tarafından kayıt altına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)