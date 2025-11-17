Abone ol: Google News

İstanbul'da D-100 yan yolda trafik kavgası kamerada

Beylikdüzü'nde trafikte tartışan sürücü ve yanındakilerin, yol ortasındaki tekme tokatlı kavgası cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken taraflar, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle ayrıldı.

Yayınlama Tarihi: 17.11.2025 09:48
  • İstanbul Beylikdüzü'nde trafikte yol verme tartışması kavgaya dönüştü.
  • Kavgaya karışanlar, çevredekilerin müdahalesiyle ayrıldı.
  • Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde D-100 yan yolda, Avcılar yönüne giden araç sürücüleri yol verme konusunda tartıştı.

İddiaya göre, tartışma sırasında taraflar birbirlerine hakaret ve küfretti.

TARAFLARI ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR AYIRDI

Araçlarda bulunanların da bu tartışmaya karışması üzerine taraflar araçlardan indi.

Yol ortasında birbirleri ile tekme-tokat kavga eden ve trafiğin durmasına neden olan kişiler, diğer sürücülerin ve çevredekilerin araya girmesi ile ayrıldı.

Kavga anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

