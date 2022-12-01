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İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 13 şüpheli gözaltında
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul'daki 10 ilçede eş zamanlı yapılan operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.
- 01.12.2022 - 09:38
- Güncelleme : 01.12.2022 - 10:21
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı olan şüphelilerin çatışma bölgelerine geçiş arayışında olduklarını belirledi.
Ekipler, Megakent'in 10 ilçesinde 16 adres tespit etti.
13 şüpheli yakalandı
Operasyon için düğmeye basan ekipler, şafak vakti evlerin kapısına dayandı.
DHA’nın haberine göre eş zamanlı yapılan operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı.
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 13 şüpheli gözaltında ViDEO