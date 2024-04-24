Sandık Kokusu Reha'nın gerçek eşini duyan şoke oldu! Meğer Defne Samyeli'nin... Ünlü oyuncu Necip Memilli'nin özel hayatını mercek tutan izleyiciler, eşi ile ilgili şaşkınlık yaşıyor. 2020'de nikah masasına oturan Memilli'nin eşini görenlerin ise ağzı açık kalıyor.

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Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Necip Memili oyunculuk kariyerine Yaprak Dökümü dizisinde başladı.

Necip Memili, Dila Hanım, Hanımın Çiftliği, Yalan Dünya, Bedel, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Dolunay ve Çukur gibi yapımlarda rol aldı.

43 yaşındaki ünlü oyuncu, 2020 yılında nikah masasına oturdu.

Uzun yıllardır birlikte olduğu isimle hayatını birleştiren Necip Memilli, bir de çocuk sahibi oldu.

2 yıllık evli olduğu ismi duyanlar ise şaşırdı.

Bakın Sandık Kokusu'nun Reha'sı aslında kiminle evli...

Necip Memili, bir süredir aşk yaşadığı Didem Dayıcıoğlu ile 2 yıl önce evlendi.

Ortaköy'de bir otelde gerçekleşen nikah törenine; çiftin yakın dostları Defne Samyeli, Aras Bulut İynemli, Rıza Kocaoğlu ve Caner Cindoruk da katıldı.

Necip Memili'nin eşi Didem Dayıcıoğlu, dünyaca ünlü bir dergide mücevher ve saat editörü olarak çalışmasının yanı sıra, Defne Samyeli’nin de stil danışmanlığını üstleniyor.