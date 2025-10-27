Abone ol: Google News

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 21 gözaltı

Kentte DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel flama ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yayınlama Tarihi: 27.10.2025 15:03
  • İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.
  • Şüphelilerin evlerinde örgütsel flama ve dijital materyaller bulundu.
  • Gözaltılar sonrası emniyette işlemler devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu belirlenen kişilere yönelik operasyon başlattı.

Yapılan incelemelerde, bazı şüphelilerin sosyal medya üzerinden örgütün güncel propaganda faaliyetlerini yürüttüğü ve örgütsel haberleşmede kullanılan uygulamaları kullandığı tespit edildi.

21 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Düzenlenen operasyonlarda, 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 adet kasatura, örgütsel flama ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

