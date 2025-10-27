İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 21 gözaltı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu belirlenen kişilere yönelik operasyon başlattı.

Yapılan incelemelerde, bazı şüphelilerin sosyal medya üzerinden örgütün güncel propaganda faaliyetlerini yürüttüğü ve örgütsel haberleşmede kullanılan uygulamaları kullandığı tespit edildi.

21 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Düzenlenen operasyonlarda, 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 adet kasatura, örgütsel flama ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.