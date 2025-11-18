İstanbul'da DEAŞ'a operasyon: 6 gözaltı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ silahlı terör örgütü faaliyetlerinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda, çatışma bölgeleri ve Türkiye içinde örgütle bağlantılı kişilerin bazı mesajlaşma uygulamaları üzerinden illegal para transferleri gerçekleştirdiği saptandı.

4 İLÇEDE 6 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

MASAK raporlarının incelenmesi sonucunda, 'DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan kaydı bulunan kişilerle para transferi ilişkisi olan ve şüpheli işlem yaptığı belirlenen kişilere yönelik bu sabah 4 ilçede toplam 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 6 kişi yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan kişilerle ilgili tahkikat işlemleri sürüyor.