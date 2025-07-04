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İstanbul'da denizde bulunan erkek cesedinin kimliği tespit edildi

Denizde cesedi bulunan kişinin teknede yaşayan Ali Haydar Akdeniz olduğu tespit edilirken, Akdeniz’in teknesinde rahatsızlanarak denize düşmüş olabileceği değerlendiriliyor.

DHA DHA
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İstanbul'da denizde bulunan erkek cesedinin kimliği tespit edildi

İstanbul Sarıyer Yeniköy iskelesi açıklarında saat 21.00 sıralarında denizde hareketsiz bir kişi olduğu fark edildi. 

Bunun üzerine, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. 

DENİZDEN ÇIKARILDI

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri geldi.

Denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

TEKNESİNDE RAHATSIZLANARAK DENİZE DÜŞMÜŞ OLABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Yapılan çalışmalar sonucunda denizden çıkarılan kişinin Tarabya’da teknesinde yaşayan 73 yaşındaki Ali Haydar Akdeniz olduğu öğrenildi.

Polis, Akdeniz’in teknesinde rahatsızlanarak denize düşmüş olabileceğini değerlendiriyor.

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