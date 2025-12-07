İstanbul'da dere yatağında erkek cesedi bulundu

- Sarıyer Hacıosman'da dere yatağında erkek cesedi bulundu.
- Cesedin Çayırbaşı'nda kaybolan 45 yaşındaki Ahmet Gündüz'e ait olduğu belirlendi.
- Olay yerine gelen aile yakınları sinir krizi geçirdi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İstanbul Sarıyer Hacıosman Arabayolu Caddesi'nde bulunan dere yatağında erkek cesedi bulundu.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
DÜN KAYIPLARA KARIŞTIĞI ÖĞRENİLDİ
Yapılan incelemede cesedin dün Çayırbaşı'nda kaybolan 45 yaşındaki Ahmet Gündüz'e olduğu belirlendi.
Olay yerine gelen aile yakınları sinir krizi geçirdi.
Ceset olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından morga götürüldü.