İstanbul'da dere yatağında erkek cesedi bulundu

Sarıyer Hacıosman’da dere yatağında erkek cesedi bulundu. Cesedin Çayırbaşı'nda kaybolduğu öğrenilen 45 yaşındaki Ahmet Gündüz'e ait olduğu belirlendi.

Yayınlama Tarihi: 07.12.2025 17:21
İstanbul Sarıyer Hacıosman Arabayolu Caddesi'nde bulunan dere yatağında erkek cesedi bulundu.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DÜN KAYIPLARA KARIŞTIĞI ÖĞRENİLDİ

Yapılan incelemede cesedin dün Çayırbaşı'nda kaybolan 45 yaşındaki Ahmet Gündüz'e olduğu belirlendi.

Olay yerine gelen aile yakınları sinir krizi geçirdi.

Ceset olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından morga götürüldü.

