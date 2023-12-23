İstanbul'da DHKP/C’ye kritik operasyon: Aranan örgüt üyesi yakalandı MİT ve emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü üyeliği suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan terör örgütü DHKP/C üyesi Meliha Aktaş, Sarıyer’de yakalandı. Örgüt üyesi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

İstanbul'da terör örgütü üyeliği suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uzun süredir aranan yasadışı sol terör örgütü DHKP/C’nin içindeki önemli isimlerden Meliha Aktaş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) unsurlarınca takibe alındı.

Bir süredir izi sürülen örgüt üyesi, MİT ekipleri tarafından yeri ve adresi tespit edildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne devredildi.

Ekipler düğmeye bastı

TEM ekipleri, DHKP/C hükümlüsü Aktaş’ın yakalanması için operasyonun düğmesine bastı.

Sarıyer’de bir evde saklandığı öğrenilen Meliha Aktaş için önceki gün operasyon düzenlendi.

Örgüt üyesi yakalandı

MİT Başkanlığı ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce ortak yürütülen operasyonda yakalanan örgüt üyesi, TEM şubeye getirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik 2015’te silahlı saldırıda öldürülen kadın terörist Elif Sultan Kalsen ile Kocaeli’de 2010’daki bir operasyonda da yakalanıp tutuklandığı anlaşılan Meliha Aktaş, önceki gün Sarıyer’de gözaltına alındıktan sonra emniyette sorguya alındı.

Hükümlü, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Cezaevine gönderildi

9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan DHKP/C mensubunun çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)