Düzce'de uyuşturucu maddeleri paketleyen şüpheli yakalandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalarda merkez ilçede H.T isimli şahsın il dışından getirdiği uyuşturucu maddelerin ticaretini yaptığı tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı baskında şüpheli, uyuşturucu maddeleri satışa hazırlarken yakalandı.

Olayla ilgili H.T. ile evde bulunan Özbek asıllı kadın da gözaltına alındı.

1 KİLO 50 GRAM UYUŞTURUCU

Şahsın evinde yapılan aramada 21 adet 50'şer gramlık paketler halinde toplam 1 kilo 50 gram uyuşturucu madde emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.