İstanbul'da dur ihtarına uymadı: Aracından 12 kaçak göçmen çıktı Trafik polisleri ve denetimleri sırasında dur ihtarına uymayan sürücü arasında kovalamaca yaşandı. Uzun süren kovalamacanın ardından sürücü yakalanırken araçta, aralarında çocuklarında bulunduğu 12 kaçak göçmen yakalandı.

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DHA

Yurt genelinde sürücülerin huzuru ve güvenliğini amaçlayan denetimler devam ediyor.

Trafik kurallarına uymayan araç sürücüleri tek tek tespit edilerek gereken cezai işlemler uygulanıyor.

Son olarak denetimlerin adresi, trafik yoğunluğuyla bilinen İstanbul oldu.

Dur ihtarına uymadı

Büyükçekmece ilçesinde Kumburgaz mevkiindeki polis denetim noktasında plakası ve kimliği henüz bilinmeyen sürücü, denetim alanından geçerken polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Gözaltına alındı

Bunun üzerine harekete geçen ekipler ve kaçan sürücü arasında kovalamaca başladı.

Uzun süren kovalamacanın ardından sürücü yakalanarak gözaltına alındı.

12 kaçak göçmen yakalandı

Araçta 6 erkek, 1 kadın, 5 çocuk olmak üzere toplam 12 kaçak göçmen olduğu tespit edildi.

Yakalanan 12 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Sürücünün polis denetim noktasından geçtiği sırada 'Dur' ihtarına uymayıp kaçtığı anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)