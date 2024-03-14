Yurt genelinde sürücülerin huzuru ve güvenliğini amaçlayan denetimler devam ediyor.
Trafik kurallarına uymayan araç sürücüleri tek tek tespit edilerek gereken cezai işlemler uygulanıyor.
Son olarak denetimlerin adresi, trafik yoğunluğuyla bilinen İstanbul oldu.
Dur ihtarına uymadı
Büyükçekmece ilçesinde Kumburgaz mevkiindeki polis denetim noktasında plakası ve kimliği henüz bilinmeyen sürücü, denetim alanından geçerken polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Gözaltına alındı
Bunun üzerine harekete geçen ekipler ve kaçan sürücü arasında kovalamaca başladı.
Uzun süren kovalamacanın ardından sürücü yakalanarak gözaltına alındı.
12 kaçak göçmen yakalandı
Araçta 6 erkek, 1 kadın, 5 çocuk olmak üzere toplam 12 kaçak göçmen olduğu tespit edildi.
Yakalanan 12 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Sürücünün polis denetim noktasından geçtiği sırada 'Dur' ihtarına uymayıp kaçtığı anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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