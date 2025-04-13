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İHA

İstanbul Ümraniye'de geçtiğimiz gün, emniyet şeridini kullanan bir sürücü, kendisine yol vermeyen ve normal şeritte ilerleyen diğer sürücüye küfürlü bir şekilde tepki gösterdi.

Yanındaki kadın ise, "Senin bir gün kafana sıkarlar, herkese gider yapma, trafikte maganda çok aslanım" şeklinde ifadeler kullandı.

O anlar diğer sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

TRAFİK MAGANDASI KISA SÜREDE YAKALANDI

Görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı.

Emniyet şeridince ilerleyen şahsın trafik güvenliğini tehlikeye düşüren hareketler yaptığını belirleyen ekipler, plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen Ü.D. isimli şahsı yakaladı.

12 BİN TL CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Şahıs hakkında, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun; 'emniyet şeridi ihlali', 'araçların güvenle girebileceği açıklığı bırakmamak', 'saygısızca araç kullanmak' ve 'emniyet kemeri kullanmamak' maddelerinden toplamda 12 bin 246 TL cezai işlem uygulandı.