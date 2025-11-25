İstanbul'da eski eşi tarafından öldürülen kadının taksiye bindiği anların görüntüsü ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde korkunç bir cinayet yaşandı.

İddiaya göre Enis S., bir süre önce boşandığı eşi Nuran Şimşek'i konuşma bahanesiyle Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evinden taksiyle aldı. Enis S. ardından taksici Ali Y.'ye aracı Beykoz'a doğru sürmesini söyledi.

ARAÇTAN İNMEYE ÇALIŞAN ŞİMŞEK'İ BAŞINDAN VURDU

Taksi yolda ilerlediği sırada Enis S. ve Şimşek arasında tartışma çıktı. Trafikte duraklayan taksinin kapısını açan Nuran Şimşek, araçtan inmeye çalıştı. Silahını çeken Enis S., Şimşek'in başına doğru ateş etti.

Enis S. kendisine tepki gösteren taksici Ali Y.'ye doğru da ateş açtı. Taksici kurşunlardan son anda kurtuldu.

TAKSİYE BİNDİĞİ ANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Cinayet zanlısının olaydan hemen önceki anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri de gün yüzüne çıktı. Görüntülerde Enis S.’nin eski eşinin yaşadığı siteye geldiği, ardından çağırdığı ticari taksiye birlikte bindikleri ve olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.

İFADESİNDE CİNAYET ANINI HATIRLAMADIĞINI İDDİA ETTİ

Öte yandan şüpheli Enis S.’nin poliste verdiği ifade de ortaya çıktı.

Zanlı, yaklaşık 25 gün önce eski eşi Nuran Şimşek’in kendisini aradığını ve yeniden görüşmeye başladıklarını söyledi. Olaydan birkaç gün önce ise mesajlarına cevap alamadığı için aralarında tartışma çıktığını, Şimşek’in hayatında başka biri olabileceğini düşündüğünü belirtti.

Olay günü takside eski eşinin kendisine bir fotoğraf gösterdiğini ileri süren Enis S., bunun üzerine sinir krizi geçirdiğini ve sonrasını hatırlamadığını iddia etti.