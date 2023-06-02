İstanbul'da evde zorla tutulan Ugandalı kadın kurtarıldı Gaziosmanpaşa'da Servet K. ile birlikte alkol alan Safına N., alıkonulunca pencereye çıkarak yardım çığlıkları atmaya başladı. Kadının itfaiye merdiveniyle kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansırken Servet K. ise gözaltına alındı.

DHA

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Yenimahalle'de 43 yaşındaki Uganda uyruklu Safına N. bir gün önce tanıştığı 48 yaşındaki Servet K. ile arkadaş oldu.

Safına N. ve Servet K. dışarıda bir süre alkol aldıktan sonra Servet K.'nin Yenimahalle'deki evine geldi.

Safına N. ile Servet K. evde alkol almaya devam etti. Bir süre sonra ikili arasında tartışma çıktı.

Kadını evde alıkoydu

Tartışmanın ardından Servet K., kadının evden çıkmasını izin vermedi. Safına N. birinci kattaki dairenin penceresine çıkarak 'Anne' diye bağırmaya başladı.

Çevredeki vatandaşlar sesleri duyarak durumu polise bildirdi. Bu sırada Servet K. pencerede bağırmaya devam eden Safına N.'yi içeri çekti.

İtfaiye sepetiyle kurtarıldı

Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri Safına N.'yi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye merdiveniyle ekipler Safına N.'nin bulunduğu pencereye yaklaşarak itfaiye aracının sepetiyle kadını kurtardı.

O sırada polis ekipleri de dairenin kapısını kırarak içeri girdi. Servet K. yanında bulundurduğu bir adet tabanca ile gözaltına alındı. Safına N.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken şüpheli Servet K.'nin İlçe Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yardım istediği anlar kamerada

Safına N.'nin pencereden 'Anne' diye bağırdığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Safına N.'nin dairenin penceresinden sarkarak bağırdığı görülüyor.

İtfaiye ekiplerinin ise merdiven yardımıyla Safına N.'nin bulunduğu daire yaklaşarak kadını kurtardığı anlar ile polis ekiplerinin şüpheli Servet K.'yı gözaltına aldıktan sonra apartmandan çıkardığı anlar da cep telefonu kamerasına yansıyor.