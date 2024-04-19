İstanbul'da ölüm getiren kaza...
Sultanbeyli ilçesinde, saat 07.00 sıralarında Akşemsettin Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde Nadir Akıntı yönetimindeki kamyon, karşı yönden gelen Tekin Çoban yönetimindeki otomobille çarpıştı.
5 kişi yaralandı
Kazada otomobil sürücüsü Tekin Çoban araç içerisinde sıkışırken, kamyon şoförü ve araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü hayatını kaybetti
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücü Çoban’ı kurtarmak için çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Çoban, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kurtarılamadı
Kamyon sürücüsü ve diğer yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin daha hayatını kaybettiği öğrenildi.
Yol geçişlere kapatıldı
Kaza nedeniyle cadde çift yönlü trafiğe kapatıldı. Ekipler, olay yerine şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi alıp incelemeler yaptı.
Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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