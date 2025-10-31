İstanbul'da fırından 850 liralık alışveriş yaptı: Ücreti ödemeden ortadan kayboldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'da Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde Yılmaz Marhan ve kardeşleri tarafından işletilen fırına gelen genç bir şahıs, 850-900 TL'lik ürün aldı.

"BİRKAÇ SAAT İÇİNDE DÖNECEĞİM" DEDİ, DÖNMEDİ

Marhan, fırından genelde düşük tutarlı alışverişler yapıldığı için şahsın davranışlarından şüphelendiğini ifade etti.

Şahıs ödemeyi kredi kartıyla yapmak istedi.

İlk kartında “yetersiz bakiye” uyarısı alınmasının ardından ikinci kartla deneme yapan şahıs, işlem başarısız olunca "Birkaç saat içinde döneceğim, ödemeyi yapacağım." diyerek fırından ayrıldı.

''FİYAT BİLE SORMADI''

Ancak üzerinden dört gün geçmesine rağmen şahıs geri dönmedi.

Yılmaz Marhan, olay sonrası kameraları inceleyerek yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Buraya genç bir çocuk geldi. Yaklaşık 800 liralık alışveriş yaptı. Normalde kimse bu kadar mal almaz, fiyat bile sormadı.

Kartla ödeme yapmaya çalıştı, ‘Bakiye yetersiz’ dedi.

Annesini arıyormuş gibi yaptı, sonra da ‘Sonra ödesem olur mu?’ dedi.

''BİZ İYİ NİYET GÖSTERİP VERDİK''

Biz de iyi niyet gösterip verdik ama bir daha gelmedi.

Yaklaşık 4 gün oldu, ortada yok. Bizim niyetimiz yardımdı ama bu durum suistimale dönüştü.

İhtiyacı olanlara zaten ekmek veriyoruz, ama bu yapılan tamamen yanlış." şeklinde konuştu.

Güvenlik kamerasının kayıtlarını izleyen Marhan, şahıstan şikayetçi olacağını söyledi.