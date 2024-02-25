İstanbul'da fuhuş operasyonu: 9 gözaltı İstanbul’da organize bir şekilde para karşılığı fuhuş yaptırtan 2’si kadın 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda fuhuşa zorlandıkları iddia edilen yabancı uyruklu 16 kadın kurtarıldı. Operasyon polis kamerası tarafından görüntülendi.

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DHA

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği tarafından yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından organize bir şekilde fuhuş yaptırtan şebekenin üyelerinin kimlikleri tespit edildi.

10 adrese baskın yapıldı

Maltepe, Ataşehir, Çekmeköy ve Sultanbeyli'de 10 adrese yapılan baskında şebekenin yönetici kadrosunda bulunan 2’si kadın 9 şüpheli gözaltına alındı.

Fuhuşa zorlanan kadınlar kurtarıldı

Baskınlarda fuhuşa zorlandığı öne sürülen yabancı uyruklu 16 kadın da kurtarıldı.

Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyonda ele geçirilen 9 cep telefonu inceleme altına alındı.

Yabancı uyruklu kadınlar İl Göç idaresine teslim edildi

Evlerde bulunan 29 bin 200 lira, 2 bin dolar muhafaza altına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, yabancı uyruklu kurtarılan kadınlar İl Göç idaresine teslim edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)