İstanbul'da gece yarısı sokak ortasında kavga: Polis güçlükle müdahale etti

İstanbul Arnavutköy'de hafif ticari bir araçla mahalleye gelen iki arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

BİRBİRLERİNE VE ARAÇLARA SALDIRDILAR

Taraflar hem birbirlerine hem de park halindeki araca saldırmaya başladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

"YERE YAT, YOKSA BİBER GAZI KULLANACAĞIM"

Sokağa gelen ekipler, kavgaya karışan şahısları etkisiz hale getirmekte güçlük çekti.

Ekiplerin defalarca "Yere yat, yoksa biber gazı kullanmak zorunda kalacağım" uyarısında bulunduğu anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

KÜFÜR EDEN ŞAHISLAR GÖZALTINA ALINDI

Kavga sırasında çevreye bağıran ve küfreden şahısların gözaltına alındığı öğrenildi.

Olay sırasında mahallede büyük bir gürültü yaşanırken, çevre sakinleri de sokağa döküldü.