İHA
İstanbul Esenyurt'ta saat 21.00 sıralarında Mehterçeşme Mahallesi 1871 Sokak'ta, henüz bilinmeyen bir nedenle yabancı uyruklu Meryem S. isimli genç bir kız, 4 katlı binanın en üst katının penceresinden düştü.
EN ÜST KATTAN DÜŞEN GENÇ KIZ AĞIR YARALANDI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Binanın girişinde bulunan marketin tentesine çarptıktan sonra yere düşen genç kız, ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Meryem S. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.
OLAY ANI KAMERADA
Öte yandan, genç kızın penceren düştüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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