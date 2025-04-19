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İstanbul'da genç kız 4'üncü kattan düştü: O anlar kamerada

İstanbul'da genç kız 4'üncü kattan düştü: O anlar kamerada Esenyurt'ta genç bir kız, 4 katlı bir binanın en üst katının penceresinden düştü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, ağır yaralanan genç kızın düştüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.