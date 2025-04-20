İstanbul'da genç kızı sıkıştırıp darbettiler

DHA

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde akran olan genç kızlar arasında korkunç bir kavga çıktı...

Yaşlarının reşit olmadığı öğrenilen 4 kız, akran oldukları bir genç kızı, kendilerine ve ailelerine küfür ettiği gerekçesiyle boş araziye buluşmaya çağırdı.

DARP ANLARINI KAYDETTİLER

Buluşma yerine gelen kız çocuğu, burada arkadaşlarıyla bir süre tartıştı.

Tartışmanın ardından 3 kız çocuğu arkadaşlarını darbetmeye başladı.

CANİCE DÖVDÜLER

O anlar gruptaki diğer kız çocuğu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde, kız çocuklarının arkadaşlarını tokatlayıp yere düşürdükleri, yere düştükten sonra ise tekmeledikleri anlar yer alıyor.

SAÇINI KOPARIP POZ VERDİ

Darbedilen kız çocuğu diğer kızların ellerinden kurtulmak isterken çığlık atıyor.

Darp sırasında kız çocuklarından birinin, darbettikleri arkadaşlarının saçını kopararak kameraya gösterip güldüğü anlar da görülüyor.