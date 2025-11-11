İstanbul'da gökdelenin camını silen işçilerin fırtınadaki zor anları kameraya yansıdı

- Ümraniye'de bir iş merkezinde, gökdelen camlarını silen işçiler fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı.
- İşçiler, metrelerce yüksekte halatlara tutunarak yaklaşık 2 buçuk saat inmeye çalıştı.
- Bu tehlikeli anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde korku dolu anlar...
Olay, sabah saatlerinde bir iş merkezinde yaşandı.
FIRTINA NEDENİYLE SAVRULDULAR
Gökdelenin camlarını temizlemek için halatlarla binaya tırmanan işçiler, fırtına nedeniyle uzun süre savruldu.
İşçiler metrelerce yükseklikten yaklaşık 2 buçuk saat boyunca inmeye çalıştı.
O ANLAR KAMERADA
İşçilerin halatlara sıkıca tutunduğu anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.