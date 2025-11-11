Abone ol: Google News

İstanbul'da gökdelenin camını silen işçilerin fırtınadaki zor anları kameraya yansıdı

Ümraniye'de bir iş merkezinin metrelerce yüksekte dış cephe temizliğini yapan işçiler, sabah saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle zor anlar yaşarken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 11.11.2025 18:14
  • Ümraniye'de bir iş merkezinde, gökdelen camlarını silen işçiler fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı.
  • İşçiler, metrelerce yüksekte halatlara tutunarak yaklaşık 2 buçuk saat inmeye çalıştı.
  • Bu tehlikeli anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde korku dolu anlar...

Olay, sabah saatlerinde bir iş merkezinde yaşandı. 

FIRTINA NEDENİYLE SAVRULDULAR

Gökdelenin camlarını temizlemek için halatlarla binaya tırmanan işçiler, fırtına nedeniyle uzun süre savruldu.

İşçiler metrelerce yükseklikten yaklaşık 2 buçuk saat boyunca inmeye çalıştı.

O ANLAR KAMERADA

İşçilerin halatlara sıkıca tutunduğu anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

