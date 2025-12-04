İstanbul'da gözetleme yapan şahıslar fırsat bulunca yardım kutusu çaldı

- İstanbul Kadıköy'deki Sultan 3. Mustafa İskele Camii'nde iki çocuk yardım kutusunu çaldı.
- Olay, kimsenin olmadığı bir anda gerçekleşti ve cami görevlileri durumu polise bildirdi.
- O anlar güvenlik kamerasınca kayda alındı.
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 'pes' dedirten hırsızlık...
Olay, dün akşam saatlerinde Caferağa Mahallesi’nde yaşandı.
YARDIM KUTUSUNU ÇALDILAR
Cami içerisinde bir süre dolaşan iki çocuk, kimsenin olmadığı sırada cami girişinde bulunan yardım kutusunu alarak bölgeden uzaklaştı.
Durumu fark eden cami görevlileri polis ekiplerine haber verdi.
HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA
Öte yandan çocukların yardım kutusunu alıp hızla camiden uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.