İstanbul'da gözetleme yapan şahıslar fırsat bulunca yardım kutusu çaldı

Kadıköy’de Sultan 3. Mustafa İskele Camii’nde iki şüpheli, kimsenin olduğu sırada yardım kutusunu çalarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 04.12.2025 20:19
  • İstanbul Kadıköy'deki Sultan 3. Mustafa İskele Camii'nde iki çocuk yardım kutusunu çaldı.
  • Olay, kimsenin olmadığı bir anda gerçekleşti ve cami görevlileri durumu polise bildirdi.
  • O anlar güvenlik kamerasınca kayda alındı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 'pes' dedirten hırsızlık...

Olay, dün akşam saatlerinde Caferağa Mahallesi’nde yaşandı.

YARDIM KUTUSUNU ÇALDILAR

Cami içerisinde bir süre dolaşan iki çocuk, kimsenin olmadığı sırada cami girişinde bulunan yardım kutusunu alarak bölgeden uzaklaştı.

Durumu fark eden cami görevlileri polis ekiplerine haber verdi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Öte yandan çocukların yardım kutusunu alıp hızla camiden uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

