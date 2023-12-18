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İstanbul'da hamile öğretmene saldırı

İstanbul'da hamile öğretmene saldırı Başakşehir'de zorla okul binasına girmeye çalışan veli, hamile bir öğretmen ve olaya müdahale etmek isteyen güvenlik görevlisini darbederken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.