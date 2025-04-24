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İstanbul'da hayat kadını tarafından dolandırıldı

İstanbul'da hayat kadını tarafından dolandırıldı Esenyurt'ta internet üzerinden anlaştığı hayat kadını tarafından 12 bin TL dolandırılan adam olay çıkardı. Sokak ortasında kavga eden taraflar karakolluk oldu.