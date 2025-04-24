İstanbul'u Esenyurt ilçesinde bir şahıs, fuhuş için internet üzerinden bir kadınla anlaştı.
Pazarlık yapan şahıslar, bir kafede buluşmak üzere anlaştı.
Kafede kadınla buluşan adam, 20 dakika süren sohbetin ardından kadına 12 bin TL ödeme yaptı.
ADAMIN YANINDAN KAÇMAYA ÇALIŞTI
Ödemeyi alan kadın, arkadaşlarını çağırıp olay yerinden kaçmaya çalıştı.
Dolandırıldığını anlayan adam, kadını sokak sokak kovalamaya başladı.
"PARAMI GERİ VER" KAVGASI
Sokak ortasında yakaladığı kadını karakola götürmek isteyen adam, etrafa "Polis çağırın" diye bağırmaya başladı.
Vatandaşların şaşkın bakışları altında kadın olayı inkar etti.
KARAKOLLUK OLDULAR
Daha sonra kadını kolundan tutan adam, kadını karakola götürdü.
Polis, iki şahıs hakkında işlem başlattı.
"polis çağırın"
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