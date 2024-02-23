Haberler



3. Sayfa



İstanbul'da hediye bakarken eşi ve çocuğunun önünde dayak yedi

İstanbul'da hediye bakarken eşi ve çocuğunun önünde dayak yedi İş yeri sahibi ve müşteri kadın arasında çıkan tartışma kısa sürede hararetlenerek kavga döndü. Kadının eşi kavgaya dahil olunca işletme sahibi adamı sopayla dövdü. O anlar çevredeki vatandaşaların güvenlik kameralarına yansıdı.