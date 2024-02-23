İstanbul'da bu sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.
Sultangazi'de bulunan hediyelik eşya mağazasının sahibi ile bir kadın müşterisi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kavgaya dönüştü
Çıkan tartışmaya kadının yanındaki eşi de dahil olunca tartışma bir anda hararetlenerek kavgaya dönüştü.
Sopayla dövdü
Çıkan kavgada sesler yükselirken, mağaza sahibi içeriden aldığı fırça ile adama art arda vurmaya başladı.
O anlar kameralara yansıdı
Kavgayı çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırılırken, işletme sahibinin müşteriye defalarca vurduğu anlar vatandaşların cp telefonları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Şikayetçi oldu
Aldığı sopa darbeleriyle kafasından yarılan adam ve ailesi emniyet müdürlüğüne giderek işletme sahibinden şikayetçi oldu.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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