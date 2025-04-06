AA
İstanbul'da Ümraniye istikametine seyir halindeki İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün arka kısmından duman çıkmaya başladı.
Durumu fark eden yolcuların uyarması üzerine sürücü, otobüsü durdurarak içeridekileri indirdi.
ALEVLER KISA SÜREDE TÜM OTOBÜSÜ SARDI
İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, yolu trafiğe kapatırken alevler kısa sürede otobüsün tamamını sardı, oluşan yoğun duman etrafa yayıldı.
1 SAATLİK ÇALIŞMAYLA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayda yaralanan olmazken otobüs kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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