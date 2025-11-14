İstanbul'da İETT otobüsünde ilginç anlar

- İstanbul'da 48-A Kemerburgaz-Arnavutköy otobüsünde bir vatandaş bağlamasını çıkararak türkü söyledi.
- Bu performans, otobüsü adeta bir konser salonuna çevirdi ve yolcuların yüzünü güldürdü.
- Yolcular, bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İstanbul'da 48-A Kemerburgaz-Arnavutköy seferini yapan bir İETT otobüsünde renkli anlar...
48-A numaralı İETT hattında otobüsün arka koltuklarından birinde oturan yaşlı bir vatandaş, bağlamasını çıkardı ve çalmaya başladı.
YOLCULARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
Türküleriyle otobüsün içini adeta bir konser salonuna çeviren vatandaş, yolcuların yüzünü güldürdü.
Bazı yolcular da o anları cep telefonuyla kaydederken, otobüste bulunan diğer yolcuların keyifle dinlediği görüldü.