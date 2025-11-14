Abone ol: Google News

İstanbul'da İETT otobüsünde ilginç anlar

İstanbul'da 48-A Kemerburgaz-Arnavutköy seferini yapan bir İETT otobüsünde bağlamasını çıkaran bir vatandaş, türkü söyleyerek hem kendisi eğlendi hem de diğer yolculara unutulmaz dakikalar yaşattı.

Yayınlama Tarihi: 14.11.2025 10:28
  • İstanbul'da 48-A Kemerburgaz-Arnavutköy otobüsünde bir vatandaş bağlamasını çıkararak türkü söyledi.
  • Bu performans, otobüsü adeta bir konser salonuna çevirdi ve yolcuların yüzünü güldürdü.
  • Yolcular, bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

İstanbul'da 48-A Kemerburgaz-Arnavutköy seferini yapan bir İETT otobüsünde renkli anlar...

48-A numaralı İETT hattında otobüsün arka koltuklarından birinde oturan yaşlı bir vatandaş, bağlamasını çıkardı ve çalmaya başladı.

YOLCULARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Türküleriyle otobüsün içini adeta bir konser salonuna çeviren vatandaş, yolcuların yüzünü güldürdü.

Bazı yolcular da o anları cep telefonuyla kaydederken, otobüste bulunan diğer yolcuların keyifle dinlediği görüldü.

