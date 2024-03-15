İstanbul'da iftar öncesi zincirleme kaza Esenyurt'ta 5 aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi yaralandı. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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DHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesi İncirtepe Mahallesi, Doğan Araslı Bulvarı'nda ani fren yapan bir otomobilin neden olduğu zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi.

Ani fren yaparak kazaya neden otomobilin olay yerinden kaçtığı iddia edilirken 34 DZL 549 plakalı otomobilin sürücüsü Dursun A. hafif yaralandı.

1 kişi hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Dursun A., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, polis ekipleri ise kazaya karışan araçların sürücülerine alkol testi yaptı. Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)