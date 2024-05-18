DHA
İstanbul'da iki aile arasında ipler gelirdi...
Bağcılar ilçesinde dün gece saatlerinde aralarında husumet bulunan iki aile üyeleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü.
Vatandaşlar zor ayırdı
Kavgada iki grup birbirine kemer ve sopayla vurmaya çalışırken, yumruklar havada uçuştu.
İki aile arasında çıkan kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle son buldu.
O anlar kamerada
Taraflar arasında yaşanan kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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