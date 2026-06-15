Kıyasıya mücadelede Hollanda ile Japonya berabere kaldı

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2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'ndaki ilk maçta Hollanda ile Japonya karşı karşıya geldi.

HOLLANDA ÖNE GEÇTİ, JAPONYA GERİ DÖNDÜ

Dallas Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Hollanda'nın gollerini 51. dakikada Virgil van Dijk ve 64. dakikada Crysencio Summerville kaydetti.

Japonya ise 57. dakikada Keito Nakamura ve 89. dakikada Daichi Kamada'nın attığı gollerle beraberliği yakaladı.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Karşılaşmanın ardından her iki takım da turnuvaya 1'er puanla başladı.

F Grubu'ndaki bir sonraki maçında Hollanda, İsveç ile karşı karşıya gelecek. Japonya ise Tunus karşısında ilk galibiyetini arayacak.

İLK YARI

3. dakikada Hollanda gole yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Malen'in dönerek vuruşunda kaleci Suzuki meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

34. dakikada Hollanda bir kez daha golle burun buruna geldi. Reijnders'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Malen'in kafa vuruşunda kaleci Suzuki, topun kaleye girmesine izin vermedi.

43. dakikada Nakamura, Hollanda kalesinde tehlikeli oldu. Sağdan gelen ortada ceza sahası içinde topu kontrol eden Japon oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

İKİNCİ YARI

50. dakikada Hollanda 1-0 öne geçti. Gravenberch'in sağdan ceza sahasına gönderdiği uzun topa yükselen Van Dijk'in kafa vuruşunda direğe çarpan top ağlarla buluştu.

57. dakikada Japonya beraberliği yakaladı. Sol taraftan gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan Nakamura'nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

64. dakikada Hollanda bir kez daha öne geçti. Gravenberch'in ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Summerville sol ayağıyla uzak direkten topu filelere gönderdi: 2-1

88. dakikada Japonya bir kez daha beraberliği yakaladı. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Ogawa'nın kafayla vurduğu top Kamada'ya çarparak ağlara gitti: 2-2