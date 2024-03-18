İHA
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde dün gece saatlerinde iki grup arasında bir kafede tartışma çıktı.
Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede hararetlenerek kavgaya dönüşürken şahıslar kavgaya dışarıda devam etti.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri müdahale etti
Taraflar, olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesine rağmen kavga etmeyi sürdürdü.
Dakikalarca devam eden tekmeli yumruklu kavga, ekiplerin uzun süren çabaları sonucunda son buldu.
O anlar kamerada
Birbirlerine araçların üzerinden atlayarak saldıran şahısların kavga anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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