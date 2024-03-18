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İstanbul'da iki grup arasında çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu

İstanbul'da iki grup arasında çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuşurken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri uzun uğraşlar sonucunda kavgayı ayırdı.