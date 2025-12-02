İstanbul'da iki grup arasında kavga çıktı: Polis ayırmak için havaya ateş açtı

İstanbul Silivri’de çıkan kavga mahalleyi karıştırdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Silivri Yeni Mahallesi KİPTAŞ 2 sitesinde yaşandı.
Site içerisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başlayan iki grup arasında gerginlik kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Tarafların polisin müdahalesine direnmesi üzerine ekipler, kalabalığı dağıtmak ve kavgayı kontrol altına almak için havaya uyarı ateşi açtı.
ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA
Olayın bastırılmasının ardından polis, kavgaya karışan şüphelileri gözaltına aldı.
Site içerisinde yaşanan hareketlilik, kavga anları ve polisin müdahalesi, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.