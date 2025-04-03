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İstanbul'da iki otele silahlı saldırı

İstanbul'da iki otele silahlı saldırı Avcılar'da bir şüphelinin iki otele silahla ateş açtıktan sonra yaya olarak kaçıp başka bir sokakta kendisini bekleyen araca binip uzaklaştığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.