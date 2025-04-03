DHA
İstanbul'un Avcılar ilçesinde kimliği belirsiz bir şahıs, aynı sokak üzerinde karşılıklı olan iki otele doğru yaklaştı.
Soğukkanlı tavırlar sergileyen şüpheli, otellere ateş açtı.
Sokağa yürüyerek gelen saldırgan, otelleri kurşunladıktan sonra koşarak kaçtı.
OTOMOBİLE BİNİP KAÇTI
Şüpheli daha sonra başka bir sokakta kendisini bekleyen otomobile binerek uzaklaştı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SALDIRI ANI KAMERADA
Ekiplerin kontrollerinde, olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.
Olay anına ait kamera kayıtları da ele geçirildi.
Bölgede olay yeri inceleme çalışması yapan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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