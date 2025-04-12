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İHA

İstanbul'da Büyükçekmece, Esenyurt ve Arnavutköy ilçelerinde yaşanan hırsızlık olaylarının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, 6 tır dorsesi ve 2 inşaat şantiyesinden çalınan malzemelerle ilgili polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

İNCELENEN KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİN ARDINDAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Görüntülerde, şüphelilerin çalıntı plakalı bir minibüsle olay yerine geldikleri ardından çaldıkları eşyaları araca yükleyerek kaçtıkları tespit edildi.

Görüntülerden şüphelilerin izini süren polis ekipleri, farklı suçlardan kaydı bulunan E.A., S.K., S.A., S.Ç. ve T.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

A.A.'nın ise 51 suç kaydının bulunduğu ve başka bir suçtan cezaevinde olduğu belirlendi.

Yakalanan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.