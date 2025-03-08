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İHA

İstanbul Bayrampaşa'da yabancı uyruklu bir şahıs, ablasının çalıştığı yere gelip, sürekli para istedi.

Firma sahiplerinin de para isteyen kardeş nedeniyle kadını işten çıkardığı iddia edildi.

ŞAHISTAN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Ablasının işten çıkarılmasının ardından şüpheli, bir süre iş yerine gelerek rahatsızlık çıkardı.

Ardından firma sahipleri, şahıstan şikayette bulundu.

MÜDÜRÜ BIÇAKLAYIP KAÇTI

Tekrar iş yerine gelen şüpheli, firmanın önünde bekleyerek müdür G.A.’yı defalarca kez bıçaklayıp kaçtı.

Saldırı anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken ağır yaralanan firma müdürü, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

SALDIRIYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından ise saldırı ile ilgili çalışma başlatıldı.

Saldırgan adli makamlara sevk edildi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Yapılan çalışmaların ardından G.A. ve şüpheli S.A. arasında iş konusu ile alakalı tartışma yaşandığı, bu tartışmaya dayalı olarak olayın gerçekleştiği belirlendi.

Yürütülen saha araştırmasından sonra şüphelinin belirli bir adresinin olmadığı tespit edilirken, şahıs aynı gün Fatih’te yakalandı.

Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren S.A., emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adli makamlara sevk edildi.