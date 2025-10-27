İstanbul'da iş yerindeki kasayı açamayınca taşıyarak çaldılar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Fatih'te iş yerine giren hırsızlar, içeride bulunan kasayı çalarak kaçtı.

Sabah iş yerine gelen C.E.'nin durumu fark ederek ihbar etmesi üzerine başlatılan çalışmalarda, hırsızlığın iş yeri güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Bir araçla caddeye gelen şüphelilerin, taşıdıkları kasayı araca yükleyerek kaçtıkları anlar görüldü.

İş yeri sahibinin ifadesinde kasa içerisinde 2 bin 500 dolar, 600 euro, 10 bin lira ile çek defteri, tapu evrakları ve senetlerin bulunduğunu belirttiği öğrenildi.

2 ŞÜPHELİ OPERASYONLA YAKALANDI

Şüphelileri yakalamak için çalışmalarına devam eden Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin olaydan sonra Manisa'nın Soma ilçesine kaçtığını belirledi.

Şüpheliler Ü.M.M. ve M.T.C.C. düzenlenen operasyonla yakalandı.

ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.