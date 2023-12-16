DHA
İstanbul'da ilginç bir an yaşandı.
Trafikten kaçmak isteyen sürücüler, zaman zaman farklı yollara başvuruyor. Bu durum da insan canını tehlikeye atıyor.
Taksici kaldırıma çıktı
Bunun bir örneği de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolunda yaşandı.
Trafik yoğunluğu nedeniyle taksi şoförü, aracın bir lastiğini kaldırıma çıkararak ilerlemek istedi.
Araca saldırdı
Kaldırımdan yürüyen bir kadın, taksiye vurarak tepki gösterdi.
O anlar, başka bir otomobildeki yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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