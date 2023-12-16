İstanbul'da kaldırıma çıkan taksi öfkelendirdi: Kadın araca saldırdı Trafik yoğunluğu nedeniyle kaldırımda ilerlemeye çalışan taksi sürücüsü, kadın vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Araca saldırarak yumruklayan kadının o anları kameraya yansıdı.

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DHA

İstanbul'da ilginç bir an yaşandı.

Trafikten kaçmak isteyen sürücüler, zaman zaman farklı yollara başvuruyor. Bu durum da insan canını tehlikeye atıyor.

Taksici kaldırıma çıktı

Bunun bir örneği de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolunda yaşandı.

Trafik yoğunluğu nedeniyle taksi şoförü, aracın bir lastiğini kaldırıma çıkararak ilerlemek istedi.

Araca saldırdı

Kaldırımdan yürüyen bir kadın, taksiye vurarak tepki gösterdi.

O anlar, başka bir otomobildeki yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)