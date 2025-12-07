İstanbul'da kapkaç girişimi kamerada: Telefonu sahibinin elinden alamayınca kaçtı

- Sultangazi'de bir şüpheli, kadının elindeki telefonu çalmaya çalıştı.
- Kadın telefonu hızla geri çekerek kendisini kurtardı.
- Şüpheli kaçarken olay güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Sultangazi'de iş çıkışında eşini bekleyen kadının yanına yaklaşan şüpheli, elindeki telefonu kapkaç girişimiyle çalmaya çalıştı.
Durumu fark eden kadın, telefonu hızla geri çekerek şüphelinin elinden kurtardı.
Şüpheli ise koşarak olay yerinden kaçtı.
OLAY ANI KAMERADA
Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, şüphelinin kadının yanına doğru yaklaşarak telefonu almaya çalıştığı, kadının ise hızla geri çekerek şüphelinin kaçtığı anlar yer aldı.