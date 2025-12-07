Abone ol: Google News

İstanbul'da kapkaç girişimi kamerada: Telefonu sahibinin elinden alamayınca kaçtı

Sultangazi'de kimliği belirsiz bir şüpheli, iş çıkışında eşini bekleyen kadının elinden telefonunu çalmaya çalıştı. Sahibinin telefonunu hızla geri çekerek şüphelinin elinden kurtardığı kapkaç girişimi çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Yayınlama Tarihi: 07.12.2025 15:31
  • Sultangazi'de bir şüpheli, kadının elindeki telefonu çalmaya çalıştı.
  • Kadın telefonu hızla geri çekerek kendisini kurtardı.
  • Şüpheli kaçarken olay güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Sultangazi'de iş çıkışında eşini bekleyen kadının yanına yaklaşan şüpheli, elindeki telefonu kapkaç girişimiyle çalmaya çalıştı.

Durumu fark eden kadın, telefonu hızla geri çekerek şüphelinin elinden kurtardı.

Şüpheli ise koşarak olay yerinden kaçtı.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, şüphelinin kadının yanına doğru yaklaşarak telefonu almaya çalıştığı, kadının ise hızla geri çekerek şüphelinin kaçtığı anlar yer aldı.

