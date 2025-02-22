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AA & Ensonhaber

İstanbul'un Küçükçekmece, Bağcılar, Sultangazi ve Başakşehir ilçelerinde şiddetini artıran kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Araçların karla kaplı yollarda güçlükle ilerlemesi kazaları da beraberinde getirdi.

Küçükçekmece Sefaköy'de aynı yerde farklı saatlerde peş peşe 3 kaza meydana geldi.

POLİS ARACINA ÇARPTI

Karlı yolda dönüş yapmakta zorlanan servis minibüsü yol kenarındaki araca çarparak durabildi.

Aynı yerde bir otomobil dönüşte bekleyen polis aracına çarparken bir başka otomobil ise ticari araca vurdu.

Araçlarda hasara yol açan kazalar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Kartal ilçesinde de karla kaplı yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Balıkesir Caddesi'nde etkisini artıran yağışta yolların da kayganlaşmasıyla sürücüler araçlarını kontrol etmekte zorlandı.

Sürücülerin zor anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.