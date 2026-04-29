İstanbul'da kavga ayırma bahanesiyle yankesicilik yapan 5 şüpheli tutuklandı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde hırsızlardan akılalmaz taktik...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kavga ihbarı üzerine harekete geçti.

ARAYA GİRME BAHANESİYLE YANKESİCİLİK

Olay yerinde yaşanan kavga sırasında 5 şüphelinin, tarafları ayırma bahanesiyle şahısların üzerindeki çeşitli materyalleri yankesicilik suretiyle çaldıkları görüldü.

O anlar güvenlik kamerası ile saniye saniye kayda alındı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Yapılan incelemenin ardından şüpheliler, olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Kimlik bilgileri belirlenen A.E.A., M.İ., M.A., İ.İ. ve M.İ. isimli şüphelilerin üstleri arandı.

TUTUKLANDILAR

Aramalarda, bir adet elektronik cihaz ve 6 bin 900 lira para ele geçirildi.

Ele geçirilen dijital ürün ve para işlemlerin ardından mağdurlara teslim edilirken yakalanan şüpheliler, "yankesicilik" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.