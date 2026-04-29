Oytun Erbaş: '10 bin adım' şehir efsanesi ve yalandır

Bilim Plus'ta Çağlar Cilara'nın toplumun geniş kesimlerince merak edilen soruları yönelttiği Prof. Dr. Oytun Erbaş, yine dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Erbaş, Cilara'nın sorusu üzerine 'Günde 10 bin adım atmak sağlığa faydalı' klişesini de değerlendirdi.

"10 BİN ADIM BİR HİKAYEDİR, ŞEHİR EFSANESİ!"

Bu inanışın bir şehir efsanesi olduğuna işaret eden Oytun Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"10 bin adım bir hikayedir. Yapılan çalışmalarda bütün adım sayılarının etkili olduğu gözükmüş. Bin de 2 bin de, 500 de etkili 5 dakika da... Bu 10 bin adım şehir efsanesi ve yalan. Kilo vermek isteyenler günde 10 binden fazla adım atarsanız kalori açığı oluşturuyorsunuz bu doğru.

"10 BİN ADIM ATIP, MAKARNAYI GÖMERSENİZ..."

Her gün 10 bin adım atmak da yorucu bir şey. O zaman da kortizon artabiliyor. Kortizon artınca da yağlanma artabilir.

Adım atıp eve gelip makarnaları gömerseniz yine kilo alırsınız. 'Hocam ben çok adım attım kilo aldım' diyen de var.

"EGZERSİZ VE KAHVE ÖNERİYORUM"

Ben bu insanlara egzersiz öneriyorum. Açken bir de kahve içeceksin. Kahve iştahı çok iyi keser. Yağ da yakar."