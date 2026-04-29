CHP'ye katılan Arif Kocabıyık'a rozetini Özgür Özel taktı

CHP son dönemde partinin küskünleriyle barışıyor.

Geçmiş yıllarda partinin önemli pozisyonlarında görev almış, daha sonra yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle yolların ayrıldığı sembolik isimlere tekrar rozet takıldı.

Erken seçim çağrıları arasında üye sayısını da artırmayı hedefleyen CHP'de, kendi seçmenini bile rahatsız eden bir üye daha partiye dahil oldu.

'BANKAMATİK FARESİ' CHP'Lİ OLDU

YouTube'da yayınladığı sokak röportajları ile tanınan Arif Kocabıyık, CHP üyesi oldu.

Kocabıyık'a rozeti bizzat CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı. Tepkiden çekinilerek parti hesaplarında yayınlanmayan o ana ilişkin fotoğraflar, Kocabıyık'ın sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

"ROZETİMİ ÖZGÜR ÖZEL TAKTI"

Fotoğrafları paylaşan Kocabıyık, "Rozetimi, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in takmasıyla birlikte, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında yoluma devam ediyorum.

Çünkü bu parti, Mustafa Kemal Atatürk’ün “milletin efendisi halktır” anlayışıyla, halkın içinden doğmuş bir mücadelenin eseridir." ifadelerini kullandı.

Arif Kocabıyık, bir önceki genel seçimlerde de İyi Parti'den milletvekili aday adayı olmuş fakat listeye girememişti.

"BANKAMATİK FARESİ"

Kocabıyık'ın ünü sadece röportajlarından değil, aldığı iddia edilen fonlardan da geliyor.

Sosyal medyada 'bankamatik faresi' lakabıyla da anılan Kocabıyık'ın, CHP ve İyi Partili belediyeler tarafından yüklü miktarlarla fonlandığı iddia ediliyor.

Bunun yanında Kocabıyık, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümet yetkililerine yönelik hakaret suçlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

2025 yılında bu suçlar kapsamında birkaç kez gözaltına alınan ve tutuklanan Kocabıyık hakkında, birçok şüpheli kaydı ve soruşturma bulunuyor.

KOCABIYIK'IN SABIKA LİSTESİ

İşte Kocabıyık hakkındaki bazı suçlamalar;

-Atatürk aleyhine suçlar

-Cumhurbaşkanına hakaret

-Halkı kin ve düşmanlığa tahrik

-Hakaret

-Tehdit

-TCK 134

-TCK 136

-TCK 301

-6769 Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet dahil toplam 43 şüpheli kaydı.