İstanbul'da kayan cipin çarptığı yaya öldü

DHA

Son iki gündür etkisini gösteren yoğun kar yağışı, İstanbullu tarafından mutlulukla karşılandı.

Kent beyaza boyanırken, bu durum en çok çocukları mutlu etti.

Ancak sürücüler için durum farklıydı.

Yoğun kar yağışının ardından buz tutan sokaklar sürücülere zor anlar yaşattı.

ART ARDA KAZA YAPTI

Sarıyer ilçesine bağlı Yeniköy'de seyreden cip sürücüsü Saliha B., kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan cip, önce park halindeki 4 araca ardından da kaldırımda yürüyen Refi Pekmez'e çarptı.

EZDİĞİ YAYA ÖLDÜ

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Refi Pekmez'i İstinye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Pekmez hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kazaya neden olan cipin sürücüsü Saliha B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazada yaralanan sürücü Saliha B.'nin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Epğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldığı öğrenildi.

Sürücünün ifade işlemlerinin tamamlandığı bilgisi de edinildi.

FECİ KAZA KAMERADA

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sürücüsününü direksiyon hakimiyetini kaybettiği cipin önce park halindeki otomobillere, ardından da Refi Pekmez'e çarptığı anlar görülüyor.

O sırada sokakta babasıyla kartopu oynayan çocuk ise kazada yaralanmaktan son anda kurtuluyor.

"BUZLANMA YOKTU, MUHTEMELEN HIZDAN DOLAYI OLDU"

Olayla ilgili konuşan bir görgü tanığı "Biz geldiğimizde zaten olay olmuştu. Kazadan yarım saat sonra geldik. Gördüğümüzde durum bu şekildeydi. Sabah ben bir kaç kere bu yoldan gittim. Herhangi bir kar ya da buzlanma yoktu. Muhtemelen hızdan dolayı ya da kontrolü kaybettiğinden çünkü hızı en az 100 kilometre vardı. Kontrolü kaybettiği için burada 4-5 tane arabaya vurdu. Sonra bir kişi de vefat etti. 43 yaşında bir abimizdi" dedi.