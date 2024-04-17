İstanbul Ümraniye'de kız meselesi yüzünden kan döküldü.
Ümraniye Cemil Meriç Mahallesi'nde bugün saat 13.30 sıralarında m K.D isimli şahıs, kız kardeşini rahatsız ettiği gerekçesiyle D.A.’yı araç içerisinde gördü ve ateş açtı.
O sırada araçtan inerek kaçmak isteyen D.A., bacağından vuruldu ve yaralandı.
Saldırı anında ise Ümraniye Güven Timleri'ne bağlı ekipler saldırganı olay anında durdurarak yakaladı.
Saldırgan mahkemeye, yaralı hastaneye sevk edildi
Gözaltına alınan K.D. mahkemeye sevk edilirken, hafif yaralı D.A. ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Cinayetin önüne geçildi
Saldırı anında olay yerinde bulunan Güven Timleri Şube Müdürlüğü Ümraniye Timleri'ne bağlı ekipler, saldırganı olay anında yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, muhtemel bir cinayetin önüne geçti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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