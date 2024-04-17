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İstanbul'da kız meselesinde kan döküldü

İstanbul'da kız meselesinde kan döküldü Ümraniye’de kız kardeşini rahatsız ettiği iddiası ile bir kişiyi bacağından vurarak yaralayan saldırgan, bölgeden geçen ekipler tarafından yakalandı.