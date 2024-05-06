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İstanbul'da kızına şiddet gösteren anneye vatandaş tepki gösterdi: Kızını yalnız bırakıp gitti

İstanbul'da kızına şiddet gösteren anneye vatandaş tepki gösterdi: Kızını yalnız bırakıp gitti Yolun ortasında kızına şiddet uygulayan anne, vatandaşların tepkisiyle karşılaşınca "Alın sizin olsun" diyerek kızını bırakıp gitti. Tepkiler üzerine geri dönen kadının o anları çevredekilerin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.