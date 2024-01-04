İstanbul'da korku dolu anlar! Öğrencilerin olduğu servis aracı kaçırıldı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.
Bu sabah saatlerinde Kadıköy ilçesinde öğrenci servisi kimliği belirsiz bir kişinin hedefi oldu.
Tuzla'da bölgesine doğru seyir halinde olan araç ışıklarda durduğu sırada bir kişi şoföre uyarıda bulunup arka lastiğinin patladığını söyledi.
10 öğrenci ve hostesi kaçırdı
Bunun üzerine sürücü araçtan inerek lastiğe bakmak istediği sırada şüpheli durumu fırsat bilip şoför koltuğuna geçti.
Ardından 10 öğrenci ve bir hostesin bulunduğu servis aracını hareket ettirdi.
Araçtakileri bırakıp kaçmaya devam etti
NTV'nin aktarımına göre; ne olduğunu anlayamayan servis şoförü uzun süre aracın peşinden koştu ancak yetişemedi.
Zanlı, bir süre sonra araçtakileri Göztepe yakınlarında indirerek kaçmaya devam etti.
Şüpheli aranıyor
İhbar üzerine polis olayla ilgili çalışma başlattı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaçırılan servis aracı Pendik'te terk edilmiş halde bulundu.
Polis yaya olarak kaçan zanlıyı arıyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış