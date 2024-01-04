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İstanbul'da korku dolu anlar! Öğrencilerin olduğu servis aracı kaçırıldı

İstanbul'da korku dolu anlar! Öğrencilerin olduğu servis aracı kaçırıldı Sabah saatlerinde okula gitmek üzere seyir haline olan servis sürücüsünün araçtan inmesini fırsat bilen şüpheli, şoför koltuğuna geçerek 10 öğrenci ve bir hostesi kaçırdı. Kısa süre sonra herkesi indiren şahıs aracı terk ederek kayıplara karıştı.