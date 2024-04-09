İstanbul'da korkunç anlar! Lahmacun siparişi gecikince olanlar oldu Sultangazi'de iftar saatine yakın lokantaya gelen ve lahmacun siparişi veren iki kişiye iş yeri sahibi yoğunluğundan dolayı siparişin gecikebileceğini söyledi. Bunun üzerine ikili ile iş yeri sahibi arasında tartışma çıktı.

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DHA

İstanbul Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir pide ve lahmacun salonuna gelen iki kişi, lahmacun yemek istediklerini belirtti ve iki adet lahmacun siparişi verdi.

İş yeri sahibi ise iftar nedeniyle yoğunluk olduğunu bu nedenle de siparişin gecikebileceğini söyledi.

Bunun üzerine iki şüpheli, iş yeri sahibi ile tartışırken, yaşanan tartışmadan sonra şüpheliler, iş yerinden ayrıldı.

İftardan sonra silahlı saldırı

İftardan sonra iş yerinin önüne gelen şüphelilerden biri üzerindeki silahı çıkararak, iş yerine rastgele ateş etmeye başladı.

İş yerinin camları kırılırken, çalışanlar büyük panik yaşadı. Saldırganlar ise, yaya olarak olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan o anlar, güvenlik kameralarına yansırken, polisin kimliklerini tespit ettiği iki şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)