Haberler



3. Sayfa



İstanbul'da kuaföre ateş etti, silah tutukluk yaptı

İstanbul'da kuaföre ateş etti, silah tutukluk yaptı Avcılar'da kuaför salonuna ateş etmek isteyen şüpheli, silahı tutukluk yapınca kabza ile vitrin camını kırmaya çalıştı.