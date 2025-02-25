DHA
İstanbul Avcılar Üniversite Mahallesi Zambak Sokak'ta ilginç bir olay meydana geldi.
Salih Toksoy'un sahibi olduğu kuaförün önüne gelen kar maskeli bir saldırgan, belinden çıkardığı tabancayla iş yerine ateş etmeye çalıştı.
Silahı tutukluk yapan şüpheli, ateş edemeyince kuaför dükkanına girdi.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Kısa süre sonra kuaförden çıkan şüpheli, geri dönerek silahının kabzasıyla iş yerinin camlarını kırmaya çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerasına yansıyan şüphelinin kimlik bilgilerini belirledi.
ŞÜPHELİ ARANIYOR
Olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalama çalışması sürerken kuaför Salik Toksoy'un, oğlunun kız arkadaşı nedeniyle şüpheliyle arasında gerginlik çıktığını söylediği öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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